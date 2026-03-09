Experten: Belgien läuft Gefahr, zum "Narco-Staat" zu werden.

HQ

Belgien sieht sich wachsenden Risiken durch internationalen Drogenhandel gegenüber, wie hochrangige Justizbeamte warnen, und könnte sich dem "Narco-Staat" nähern. Bart Willocx sagt The Guardian, dass die enormen Gewinne aus dem Kokainschmuggel Korruption, Einschüchterung und Gewalt anheizen und die Stabilität der Gesellschaft gefährden.

Die Behörden sagen, das Problem stehe in engem Zusammenhang mit dem Hafen von Antwerpen, einem der wichtigsten europäischen Zufahrtspunkte für Kokainlieferungen aus Südamerika. Laut Europol passierten 2024 mehr als 70 % des Kokains, das nach Europa gelangte, Antwerpen und Rotterdam. Der Zustrom hat zu Gewaltverbrechen geführt, darunter Schießereien, Entführungen und Einschüchterungen von Hafenarbeitern und Beamten.

Justizbeamte sagen, dass organisierte Verbrechergruppen zunehmend mächtig werden, indem sie Angestellte bestechen, Jugendliche rekrutieren und Richtern sowie Staatsanwälten drohen. Die Behörden warnen, dass ohne größere Investitionen in Strafverfolgung und Justizsystem der Einfluss von Drogenbanden die Rechtsstaatlichkeit in Belgien weiter untergraben könnte.

Wie Bart Willocx in The Guardian sagt:

Die Menge an Geld, die im Spiel ist – um Menschen zu beeinflussen, zu korrumpieren und zu bestechen – ist so groß, dass sie wirklich eine Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaft darstellt. Aber es ist eine Entwicklung und ein Druck – es ist eine Bedrohung. Wir haben wirklich ein Problem und sollten mehr in Personal und andere Ressourcen investieren, um damit umzugehen.