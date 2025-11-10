Belgien lädt 150.000 junge Menschen zu einem neuen freiwilligen Militärdienst ein

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Belgien 149.000 Briefe an 17-Jährige geschickt hat, in denen sie ermutigt werden, einen einjährigen freiwilligen Militärdienst ab 2026 in Betracht zu ziehen.

Ausgewählte Rekruten erhalten 2.000 Euro netto pro Monat, da das Verteidigungsministerium versucht, die unterbesetzten Streitkräfte des Landes zu stärken. Minister Theo Francken sagte, das Ziel sei es, die Verteidigung in einer Zeit zunehmender Sicherheitsbedenken als echte Karriereoption zu zeigen.

Ein Vorstoß zur Erhöhung der militärischen Ränge

Die Armee rekrutiert derzeit rund 2.800 Soldaten pro Jahr, nicht genug, um das Ziel der Regierung von 40.000 Soldaten bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Bewerbungen für das neue Programm werden im Januar 2026 für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren entgegengenommen, die erste Kohorte mit 500 Personen beginnt im September 2026.

Die Ausbildung umfasst eine 10-wöchige Grundausbildung, gefolgt von einer spezialisierten Vorbereitung auf See-, Luft- und Landstreitkräfte. Francken betonte, dass die Briefe nur zu Informationszwecken dienen und keine Verpflichtung zur Teilnahme darstellen. Unterdessen haben Oppositionsparteien den Schritt kritisiert und vor einer möglichen Militarisierung der Gesellschaft gewarnt.