Belgien deklassierte die USA nach der Balogun-Affäre mit 4:1: "Wir sagten uns, wir müssten auf dem Platz reagieren"

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Nach all dem Gerede und der Debatte darüber, dass Donald Trump die FIFA auffordert, die Sanktion von Folarin Balogun aufzuheben, spielte das keine Rolle, denn die USA wurden von Belgien mit 4:1 deklassiert und schalten nun alle Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026 im Achtelfinale aus.

Der Staub hatte sich nach dem Austausch der Stellungnahmen von UEFA und dem Königlichen Belgischen Fußballverband, die FIFAs Entscheidung bestätigten, bis hin zur Antwort der FIFA, dass laut Artikel 27 das FIFA-Disziplinarkomitee das Ermessen habe, die Umsetzung aller disziplinarischen Maßnahmen auszusetzen und die Aufhebung roter Karten in europäischen Ligen üblich sei.

Am Ende war es Belgien, das nach dem Spiel am meisten lachte: Der X-Account der belgischen Nationalmannschaft postete "Dreh das um" und die belgischen Spieler ahmten in der Nachspielzeit den Trump-Tanz nach, der Lukakus Tor feierte.

Nach dem Spiel sagte der belgische Mittelfeldspieler Nicolas Raskin, dass "es ein Gefühl der Ungerechtigkeit im Kader gab und wir entschlossen waren, auf dem Platz zu reagieren", während Kapitän Youri Tielemans sagte, "wir sagten uns, wir müssten auf dem Platz reagieren. Genau das haben wir gemacht."