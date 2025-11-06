Belgien beruft nach Drohnenstörungen eine Notfall-Sicherheitssitzung ein

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der nationale Sicherheitsrat Belgiens nach einer Welle von Drohnensichtungen in den letzten Tagen, die den Flugverkehr gestört und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aufgeworfen haben, dringend zusammentreten wird.

An großen Flughäfen, darunter Brüssel, Charleroi und Lüttich, wurden Flüge ausgesetzt, nachdem mehrere Drohnen in der Nähe von Start- und Landebahnen und militärischen Einrichtungen gesichtet worden waren. Der Verteidigungsminister deutete an, dass die Vorfälle organisiert zu sein schienen und große Drohnen in Formation flogen.

Während die Beamten die Verantwortlichen nicht öffentlich identifiziert haben, vermuten Geheimdienstquellen Berichten zufolge einen ausländischen staatlichen Akteur, der wahrscheinlich mit den anhaltenden Spannungen mit Russland zusammenhängt. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates. Was halten Sie davon?