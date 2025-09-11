HQ

Belarus stand in den letzten Tagen aufgrund seiner Nähe zu Polen, Drohnenvorfällen, Grenzschließungen und mehr im Rampenlicht. Jetzt erreichen uns die Nachricht, dass Belarus nach einem direkten Appell von Trump 52 Gefangene, darunter auch ausländische Staatsangehörige, freigelassen hat, was die größte Freilassung von Gefangenen unter Alexander Lukaschenko seit Jahren darstellt. Dem Schritt folgte die Entscheidung der Vereinigten Staaten, die Beschränkungen für die nationale Fluggesellschaft von Belarus zu lockern, was ein zaghaftes Tauwetter in den Beziehungen nach Jahren der Sanktionen und der Isolation signalisierte. Lukaschenko, ein langjähriger Verbündeter von Wladimir Putin, scheint eine vorsichtige Annäherung an Washington zu testen, obwohl Oppositionsgruppen die Geste als begrenzt und politisch kalkuliert abtaten. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!