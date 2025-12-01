Belarus beschuldigt Litauen der Überwachung mit Drohnen

HQ

Belarus warf Litauen am Montag vor, eine Drohne zur Überwachung durchzuführen und "extremistisches Material" in Grodno, einer Stadt mit 360.000 Einwohnern nahe der polnischen Grenze, abzuwerfen.

Behörden sagten, die Drohne habe eine Kamera mit sich geführt, die Informationen sammeln kann, sowie kleine Flaggen, die mit der Opposition gegen Präsident Alexander Lukaschenko in Verbindung stehen. Belarus behauptete, die Drohne sei von Kapciamiestis, einem litauischen Dorf nahe der Grenze, gestartet worden.

Vilnius wies die Anschuldigungen als falsch zurück. Ein Sprecher des Nationalen Krisenmanagementzentrums Litauens bezeichnete die Vorwürfe als "erfunden" und warf Belarus vor, ein Muster der Schuldzuweisung westlicher Länder zu wiederholen. Die Spannungen folgen auf jüngste Flugunterbrechungen am Flughafen Vilnius, verursacht durch mutmaßliche Ballons im Luftraum des Landes.

