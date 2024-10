Bekommt Halo: The Master Chief Collection nächsten Monat ein 10-jähriges Jubiläum?

HQ

Eine der besten Zusammenstellungen in der Spielewelt ist Halo: The Master Chief Collection, die alle Top-Spiele enthält. Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach und Halo 4.

Aber es war in einem traurigen Zustand, als es vor fast 10 Jahren veröffentlicht wurde, und trug zu einer heftigen Debatte darüber bei, ob es wirklich vernünftig ist, uns Gamer für etwas bezahlen zu lassen, das im Grunde nur unfertige Betas sind. Nach Jahren harter Arbeit und Unterstützung ist es nun jedoch eine Sammlung, die wirklich in einer gut verwalteten Spielebibliothek sein muss.

Am 11. November wird die Sammlung 10 Jahre alt, und jetzt haben aufmerksame Resetera-Benutzer bemerkt, dass Halo Studios (ehemals 343 Industries ) anscheinend beabsichtigt, dies in irgendeiner Weise zu feiern. Im selben Video, in dem die Namensänderung des Studios und die Tatsache, dass die Halo -Serie nun mit der Unreal Engine entwickelt wird, enthüllt wurde, gibt es eine Sequenz kurz nach 50 Sekunden, in der wir das Bild unten im Hintergrund sehen können.

Wie Sie sehen können, steht darauf "Celebrating 10 years on 11/11/24" mit einem Bild auf dem Cover von Halo: The Master Chief Collection. Ob es nur eine interne Erinnerung für das Studio ist, oder ob tatsächlich etwas Gutes für uns alle passiert, wissen wir nicht, aber es sieht verdächtig nach einem kleinen Easter Egg aus, dieses Bild so im Hintergrund sichtbar zu haben, findet ihr nicht?

Eine nicht unvernünftige Vermutung ist eine PlayStation 5-Version, um einen Hype für zukünftige Teile der Serie zu erzeugen, aber es könnte natürlich auch etwas ganz anderes sein. Wenn etwas Neues auf Halo: The Master Chief Collection zukommt, was hoffen und denken Sie, was könnte es sein?