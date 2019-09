Bekannter Insider: "Gears 5 ist der erste Megahit für den Game Pass"

Vor zehn Jahren konnten sich Spielefirmen und Konsolenhersteller noch auf konstante Umsätze in einem großzügigen Zeitraum freuen. Heute ist die Welt deutlich schneller und kurzlebiger geworden, was zu völlig neuen Situationen führte. Aus Verkaufszahlen wird beispielsweise häufig ein Geheimnis gemacht, weil viele Unternehmen mögliche Rückschlüsse fürchten. Daniel Ahmad, Senior Analyst bei den Wirtschaftsexperten von Niko Partners, scheint die Zahlen trotzdem ganz genau im Auge zu behalten, denn diese Woche teilte er uns eine interessante Aussage mit:

"Gears 5 ist der erste Megahit für den Gamepass. Wettbewerbsfähige Preise und aktuelle Angebote, eine große Bibliothek an Spielen und der Zugang zu [First-Party-Spielen von Microsoft] haben zu einer hohen Anzahl von [Neu-]Anmeldungen geführt. [Microsoft] wird hoffen, dass sich viele Nutzer auch in Zukunft am Dienst orientieren."

Wir haben keine konkreten Verkaufszahlen zu Gears 5, doch der Titel scheint beliebt genug zu sein, um Fortnite in Deutschland vom Thron der meistgespielten Spiele auf der Xbox One vertreiben zu können. Im Sommer haben wir zudem erfahren, dass Microsoft den Umsatz der Xbox-Sparte in dieser Generation trotz einer geringeren Anzahl verkaufter Konsolen (im Vergleich zur Xbox-360-Ära) steigern konnte. Das ist ein Zeichen dafür, dass Microsofts Xbox Game Pass gut bei den vorhandenen Spielern ankommt. Falls Ahmads Behauptungen stimmen und Gears 5 zu einem weiteren Wachstum führte, dann scheint Phil Spencers Investition in den Xbox Game Pass ein kluger Schachzug gewesen zu sein. Benutzt ihr den Xbox Game Pass?