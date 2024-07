Beim IndieDevDay Barcelona 2024 wird Swery einer der Hauptgäste sein

HQ

Wenn du von zukünftigen Videospiel-Events hörst, wird sich dein Blick wahrscheinlich auf die deutsche Stadt Köln richten, die im August wieder Gastgeber der Gamescom sein wird. Aber wenn du die Indie-Entwicklung verfolgst und ein regelmäßiger Leser von Gamereactor bist, schaust du wahrscheinlich auch über den Sommer hinaus, wenn eine neue Ausgabe des IndieDevDay in Barcelona stattfinden wird.

Die Indie-Dev-Messe ist mit jeder neuen Ausgabe gewachsen und hat ihren Einfluss über Spanien hinaus nach Europa und sogar weltweit ausgeweitet. Am vergangenen Wochenende haben sie einen neuen Redner angekündigt, der seine Teilnahme bestätigt hat, und das geht in diese Richtung. Er ist Hidetaka "Swery" Suehiro und in der Branche als Schöpfer von Titeln wie "Deadly Premonition " und "The Good Life " bekannt. Zusätzlich zu seiner Anwesenheit können die Besucher der Messe, die am 27., 28. und 29. September in La Farga (Barcelona) stattfindet, seinen nächsten Titel an einem speziellen Stand ausprobieren: Hotel Barcelona aus dem Studio White Owls (was für ein passender Name).

Die Organisatoren sagen, dass dies die bisher internationalste Ausgabe sein wird, wobei Swery sich anderen großen Namen wie Kenney, Kay Lousberg und Dominique Gawlowski anschließt.

Wenn Sie daran denken, am IndieDevDay Barcelona 2024 teilzunehmen, können Sie Ihre Tickets hier kaufen.