Beim Budapest Major von StarLadder wird es zum ersten Mal ein Best-of-Five-Finale geben

HQ

Es gibt nur noch eine Handvoll nennenswerter Counter-Strike 2 Turniere im Kalender 2025, und an dieser Front ist ein solches Beispiel das StarLadder Budapest Major, das zwischen dem 24. November und dem 14. Dezember stattfinden wird. In dem riesigen Turnier werden in dieser Zeit 32 Teams gegeneinander antreten, von denen jedes auf der Jagd nach einem Stück eines Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar ist, aber der Weg dorthin wird jetzt etwas schwieriger sein.

StarLadder hat bekannt gegeben, dass es sich von seinen eigenen Traditionen entfernt und zum ersten Mal überhaupt ein Best-of-Five-Grand-Finals-Match für das Mega-Turnier anbietet. Ja, die beiden Finalisten-Teams müssen drei Karten gewinnen, um bei diesem Event zum Champion gekrönt zu werden, eine Entscheidung, die unter der Annahme, dass ein Team das andere nicht mit 3:0 besiegt, die Serie erheblich verlängern wird.

Weitere Informationen zu den Budapest Major finden Sie unter den 32 qualifizierten Teams, indem Sie hier klicken.