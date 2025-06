Bei Zusammenstößen in der Nähe des Hilfszentrums in Gaza gibt es zahlreiche Todesopfer

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass israelische Streitkräfte am Dienstag das Feuer auf Personen in der Nähe eines Lebensmittelverteilungszentrums in Gaza eröffnet haben, was zu mindestens 27 Toten und Dutzenden Verletzten inmitten des anhaltenden Konflikts in der Region führte, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit.

Das Militär behauptet, die Gruppe sei von den genehmigten Routen abgewichen, während Hilfsorganisationen von einer wachsenden Zahl von Zivilisten berichten, die Hilfe suchen. Diese Ereignisse markieren die Fortsetzung der intensiven Konfrontationen, die sich auf die humanitären Maßnahmen auswirken. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.