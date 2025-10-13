Bei Zugkollision in der Ostslowakei werden mindestens 66 Menschen verletzt

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass bei einer Kollision zwischen zwei Personenzügen in der Ostslowakei mindestens 66 Menschen ums Leben gekommen sind, nachdem eine Lokomotive und ein Waggon in der Nähe des Dorfes Jablonov nad Turnou entgleist sind. Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Tunnels westlich von Košice und löste einen großen Notfalleinsatz aus. Bilder, die von der Polizei geteilt wurden, zeigten verbogenes Metall und entgleiste Waggons, die an einem Hang verstreut waren. Die meisten Passagiere erlitten leichte Verletzungen, einige mussten jedoch ernsthafter medizinisch versorgt werden. Beamte sagten, der Aufprall ereignete sich dort, wo zwei Gleise zu einer einzigen Linie zusammenfließen, und eine Untersuchung der Ursache ist nun im Gange. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!