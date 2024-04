Bei welchem Bethesda-Abenteuer haben die meisten Spieler die Kampagne abgeschlossen?

HQ

Wenn du deine ersten stolpernden Schritte in einem Bethesda-Rollenspiel machst, weißt du mit Sicherheit, dass du mindestens 100 Stunden Abenteuer vor dir hast, mit einer riesigen Kampagne, die mit einer halbwegs unendlichen Anzahl von Nebenquests gesäumt ist.

Viele Leute haben Titel in den Serien The Elders Scrolls und Fallout gespielt und Hunderte von Stunden damit verbracht, die Geschichte durchzuspielen, und andere fangen sie an, beenden sie aber aus verschiedenen Gründen nie. Aber welches ihrer Spiele ist tatsächlich das meistgespielte? Wir wissen es jetzt, zumindest für Xbox (und man könnte ähnliche Ergebnisse für PC und PlayStation vermuten), nachdem TrueAchievements.com überprüft haben, wie viele Leute die Errungenschaft freigeschaltet haben, die man erhält, wenn die Kampagne abgeschlossen ist - mit der Einschränkung, dass Fallout: New Vegas keine solche Errungenschaft hat und wir daher nichts darüber wissen.

Es stellt sich heraus, dass das Spiel, das die meisten Leute nach dem Start abgeschlossen haben, Fallout 3 ist, bei dem 35% der Xbox-Spieler weltweit das Abenteuer abgeschlossen haben. Dies übertrifft den Zweitplatzierten The Elder Scrolls V: Skyrim, wo 30 % der Spieler es während der Xbox 360-Generation abgeschlossen haben (spätere Veröffentlichungen nicht mitgezählt).

Das am wenigsten fertiggestellte Spiel von Bethesda ist Starfield, aber auf der anderen Seite war es das erste Spiel, das bei der Veröffentlichung mit Game Pass enthalten war und daher deutlich mehr Spieler erreichte als frühere Teile. Man kann vermuten, dass viele Leute es einfach heruntergeladen und ausprobiert haben, bevor sie sich entschieden haben, stattdessen etwas anderes zu spielen.

Wie sieht es für deinen eigenen Part aus, welche Bethesda-Spiele hast du während der Kampagne durchgespielt und welche hast du unvollendet gelassen?