Bei Warner Bros. gibt es derzeit keine Pläne für The Penguin Staffel 2

Wann immer sich ein Film oder eine limitierte Serie als Hit erweist, stehen die Chancen gut, dass die Studios sie als Franchise verfilmen wollen. Schauen Sie sich zum Beispiel Shogun an. Das Phänomen aus dem Jahr 2024 deckte das Originalbuch in seiner limitierten Serie ab, hat aber jetzt zwei weitere Staffeln zu füllen.

Viele Leute gingen davon aus, dass The Penguin einen ähnlichen Weg einschlagen würde, aber in einem Interview mit Deadline sagte der CEO der Warner Bros. Television Group, Channing Dungey, dass es derzeit keine Pläne für eine zweite Staffel der Serie gibt.

"Es war sehr stark als limitierte Serie konzipiert", sagte Dungey und merkte an, dass Stars und andere Beteiligte gesagt haben, dass sie mehr machen wollten. "Aber ich würde niemals nie sagen. Ich denke, wenn wir die kreativen Stars dazu bringen können, sich auf die richtige Art und Weise aufzustellen, und das Talent verfügbar ist - denn wir würden das sicherlich nicht ohne Colin [Farrell] und Cristin [Milioti] und dieses Team machen wollen. Ich würde sagen, dass es definitiv eine Möglichkeit ist, aber im Moment ist nichts in Arbeit."

Also, nichts Unmittelbares, worauf man sich freuen kann, aber rechnet noch nicht mit einer weiteren Saison von The Penguin. Wir werden wahrscheinlich Colin Farrells Version des Batman-Bösewichts in der Fortsetzung von The Batman zurückkehren sehen, und es besteht die Hoffnung, dass Cristin Milioti auch in den Filmen zurückkehren könnte.