HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ein tödlicher Angriff ereignete sich in einer katholischen Schule in Minneapolis, wo ein Schütze während eines Gottesdienstes Schüler ins Visier nahm. Nach Angaben der Behörden wurden 2 Kinder getötet und 17 weitere verletzt, bevor der Angreifer sich selbst das Leben nahm.

"Dies war ein vorsätzlicher Akt der Gewalt gegen unschuldige Kinder und andere Gottesdienstbesucher. Die schiere Grausamkeit und Feigheit, in eine Kirche voller Kinder zu schießen, ist absolut unbegreiflich", sagte der Polizeichef von Minneapolis, Brian O'Hara, gegenüber Reportern.

Die Strafverfolgungsbehörden beschrieben die Tat als vorsätzlich und unfassbar grausam, die mit mehreren Schusswaffen ausgeführt wurde. Familien wurden gesehen, wie sie unter Polizeiabsperrband flüchteten, während die örtlichen Krankenhäuser die Verwundeten behandelten, darunter sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Die Ermittler untersuchen Online-Inhalte auf mögliche Motive und betonen, dass der Vorfall nicht mit anderen Schießereien in der Stadt in Verbindung steht. Die Tragödie ereignet sich inmitten der anhaltenden Debatten über die Sicherheit an Schulen und die Waffengesetze in den Vereinigten Staaten.