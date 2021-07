Bei Respawn Entertainment arbeitet anscheinend kaum noch jemand an Titanfall

Anfang des Monats wurde Respawn Entertainment Ziel eines Hacking-Angriffs, der die Online-Server von Titanfall (1), Titanfall 2 und Apex Legends ins Visier nahm. Um auf Cheater in Titanfall hinzuweisen, haben die Hacker den Entwicklern jede Menge Arbeit aufgehalst und obwohl EAs Battle-Royale-Spielerlebnis mittlerweile wieder rund läuft, scheint das Thema Titanfall-Multiplayer weiterhin undenkbar zu sein.

Das liege laut Mp1st daran, dass die überwiegende Mehrheit der Entwickler von Respawn Entertainment mittlerweile an anderen Projekten arbeitet. Sie berichten von einem Video, in dem der Community-Koordinator Jason Garza Spielern erklärt, dass die geringe Entwicklerkapazität schuld daran sei, dass sich handfeste Ergebnisse in puncto Titanfall hinauszögern. Offenbar dürfen sich die Entwickler anderer Abteilungen nicht länger um das alte Spiel kümmern, da womöglich weitere Verzögerungen im Produktionszeitplan befürchtet werden.