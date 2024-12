Bei PSG kam es zu Spannungen: Einige Spieler trauen Luis Enrique und seinen Entscheidungen nicht mehr

HQ

Paris Saint-Germain hat einen komfortablen Vorsprung, der sie ihrem elften Titel in der Ligue 1 in 14 Jahren näher bringt (die einzigen Jahre, in denen sie nicht gewonnen haben, waren 2017 und 2021). Das Remis am Samstag gegen Nantes und die katastrophale Serie bei Champions League, unterhalb der Qualifikationsplätze, haben jedoch die Skepsis gegenüber Trainer Luis Enrique verstärkt, der nicht das Vertrauen der Spieler zu haben scheint.

Laut RMC Sport sind die PSG-Spieler verärgert über Luis Enriques Gewohnheit, die Aufstellung der Mannschaft im allerletzten Moment bekannt zu geben und die Spieler manchmal zu überraschen, da seine Entscheidungen nicht mit der Arbeit übereinstimmen, die während der Woche geleistet wurde.

Spieler wie Fabián Ruiz (den Luis Enrique im vergangenen Sommer persönlich vor einem Transfer bewahrt hat), Ousmane Dembelé und Prensel Kimpembe sind frustriert, weil sie zu oft auf der Bank sitzen. "Einige Spieler sind verärgert und verstehen die Entscheidungen von Luis Enrique nicht", so die französische Zeitung.

Und obwohl der Klub öffentlich hinter ihm steht und seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat, sind einige nicht glücklich über seine "allmächtige" Einstellung.

Am vergangenen Wochenende hatte PSG gegen Nantes einen Rekord von 84 % Ballbesitz und spielte 1.008 erfolgreiche Pässe, gegenüber nur 184 vom Rivalen. Dennoch endete das Spiel 1:1. "Es ist unerklärlich. Dieses Jahr habe ich die beste Torchancenstatistik meiner Karriere", klagte der spanische Trainer.