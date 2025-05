Bei israelischen Luftangriffen werden 30 Menschen in Gaza getötet, darunter Journalisten und Notfallbeamte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass laut lokalen Quellen am Sonntag mindestens 30 Palästinenser bei israelischen Angriffen in Gaza getötet wurden, wobei Todesfälle in Khan Younis, Jabalia und Nuseirat gemeldet wurden.

Unter den Opfern waren ein hochrangiger Beamter des Rettungsdienstes und ein Journalist, womit sich die Zahl der seit Oktober 2023 getöteten Medienschaffenden auf 220 erhöht. Unterdessen kontrolliert Israel Berichten zufolge über 75 Prozent des Gazastreifens, da die Kämpfe an mehreren Fronten weitergehen.