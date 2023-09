Bei Hyenas dreht sich alles um die "letzte Twinkie-Energie"

HQ

Anfang dieser Woche habe ich eine kurze Vorschau auf den kommenden Shooter von Creative Assembly, Hyenas, veröffentlicht, die alle auf den Erfahrungen mit dem Titel in der geschlossenen Beta und während einer Hands-on-Session in Köln während der Gamescom 2023 basieren. Im Rahmen dieser deutschen Veranstaltung hatte ich auch die Gelegenheit, mich mit dem Produktdirektor Alex Hunnisett zusammenzusetzen, um mehr über Hyenas zu erfahren und darüber, wie es war, Segas Schatz an geistigem Eigentum anzapfen zu können.

"Sie waren so erstaunlich. Ja, Sega hat uns offensichtlich super, super unterstützt, indem es uns erlaubt hat, mit ihren Franchises und ihren IPs zu arbeiten. Und für uns war es wirklich die perfekte Partnerschaft", sagte Hunnisett. "Das gesamte Setting von Hyenas ist, dass es sich um eine nicht allzu ferne Zukunft handelt, in der die Welt kaputt gegangen ist. Und als Teil davon sind Streaming-Dienste, jede Art und Weise, wie wir im Moment Inhalte konsumieren, weg. So geht alles zurück zum Mechanischen, zum Greifbaren.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Zombieland jemals gesehen habt, aber es ist so etwas wie eure letzte Twinkie-Energie. Also, in Ordnung, in der Apokalypse, gehe ich nach einem Goldbarren? Bin ich auf der Suche nach einem Diamantring? Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich etwas Persönlicheres anstreben. Und offensichtlich hat Sega, wie du sagst, eine Fülle von Dingen, die wirklich dafür sprechen, zusätzlich zu anderen Partnerschaften, die wir auch außerhalb von Sega haben. Aber um dort zu sitzen und zu gehen, werde ich in der Apokalypse jemanden für einen Mega Drive plündern? Ja, das werde ich tun."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um Teaser über die Unterstützung des Spiels nach der Veröffentlichung zu erhalten und mehr über die verschiedenen Hyenas zu erfahren, die spielbar sein werden.