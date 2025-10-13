Bei einer Schießerei in einem Restaurant auf der Insel South Carolina sind vier Menschen ums Leben

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass bei einer nächtlichen Schießerei in einem Restaurant auf St. Helena Island, South Carolina, nach Angaben der örtlichen Behörden 4 Menschen getötet und mindestens 20 verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich in Willie's Bar and Grill, einem beliebten Ort, der für seine Gullah-Küche bekannt ist und wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte, als Schüsse ausbrachen. Mehrere Opfer befinden sich weiterhin in kritischem Zustand, während die Ermittler daran arbeiten, das Motiv zu ermitteln und die Verantwortlichen zu identifizieren. Das Büro des Sheriffs von Beaufort County hat die Namen der Opfer zurückgehalten, bis die Angehörigen benachrichtigt wurden. "Dies ist ein tragischer und schwieriger Vorfall für alle", sagte das Büro des Sheriffs. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!