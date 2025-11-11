Bei einem Selbstmordattentat in Pakistans Hauptstadt werden mindestens 12 Menschen getötet

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Selbstmordattentäter vor einem Gerichtsgebäude in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zuschlug und mindestens 12 Menschen tötete und mehrere weitere verletzte. Der Angreifer zündete den Sprengsatz in der Nähe eines Polizeifahrzeugs, nachdem er über 10 Minuten vor dem Gericht gewartet hatte, und verursachte Chaos in dem normalerweise überfüllten Bereich. Die Behörden untersuchen den Vorfall aus mehreren Blickwinkeln, während Krankenhäuser die Verletzten behandeln, von denen sich einige in kritischem Zustand befinden.

Der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi: "Wir untersuchen diesen Vorfall aus verschiedenen Blickwinkeln. Es ist nicht nur ein weiterer Bombenanschlag. Es geschah direkt in Islamabad."