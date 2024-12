Bei einem anderen NFL-Star wurde in sein Haus eingebrochen: Das ist ein Trend unter den bestbezahlten amerikanischen Spielern

HQ

Der Quarterback der Cincinnati Bengals, Joe Burrow, der mit 55 Millionen Dollar pro Jahr der zweitbestbezahlte American-Football-Spieler der Welt, ist der jüngste NFL-Spieler, in dessen Haus eingebrochen und ausgeraubt wurde.

Einbrecher schlugen ein Fenster ein und durchwühlten ein Zimmer, ohne dass es zu Verletzungen kam. Es war ein Mitarbeiter von Burrow, der den Tatort fand.

Dies ist der dritte Fall in diesem Jahr, in dem ein NFL-Star einen Einbruch erlitten hat. Die Täter nutzen den NFL-Spielplan, um während des Spiels in ihre Häuser einzubrechen. Im Fall von Joe Burrow war es letzten Montag während des Spiels der Cincinnati Bengals gegen die Dallas Cowbows - ein Spiel, das ESPN+ und Disney+ live in einer "Simpsonified"-Version übertrugen.

Kürzlich wurde bei Patrick Mahomes und Travis Kelce, beide von den Kansas City Chiefs, im Oktober in ihre Häuser eingebrochen. In der NBA wurde im November und September auch in die Häuser von Bobby Portis von den Milwaukee Bucks und Mike Conley von den Minnesota Timberwolves eingebrochen.

Beide Sportarten senden Sicherheitswarnungen an die Spieler und warnen vor Einbrechern, die es zunehmend auf Sportler durch organisierte Gruppen abgesehen haben.

Joe Burrows machte kürzlich Schlagzeilen, nachdem er ein echtes Batmobil ausgegeben hatte, ein funktionierendes Fahrzeug, das in Batman Begins verwendet wurde, obwohl er es nicht fahren durfte.