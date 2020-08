Bei Destiny 2: Beyond Light steht die Zeit still

Letzte Woche hat Bungie die Community von Destiny 2 über die unmittelbaren Änderungen des bevorstehenden Saisonwechsels informiert und etliche Spieler fassungslos zurückgelassen. Das Team hat bereits bei früherer Gelegenheit erklärt, dass einige Inhalte aus dem kontinuierlich aktualisierten Live-Service temporär außer Kraft gesetzt werden müssen, damit den Entwicklern auch im vierten Jahr funktionale Neuerungen gelingen und das Balancing bei neuen Herausforderungen möglich ist.

Wovon sie anfänglich gesprochen haben war, dass bestimmte Ausrüstungsgegenstände in den sogenannten „Destiny Content Vault" verschwinden. In einem langen Blog-Artikel sprechen sie jedoch plötzlich davon, dass Story-Missionen, Raids, Mehrspielerkarten - ganze Planeten und alles, was daran gekoppelt ist - in diese Kammern verschwindet, bis (und falls) Bungie die Inhalte zu speziellen Gelegenheiten wieder auspackt und neu aufbereitet.

Vor allem Free-to-Play-Spieler werden darunter leiden, denn ab dem 10. November wird ihnen im Wesentlichen sämtlicher Story-Content gestrichen. Die überwältigende Mehrheit der tollen PvE-Inhalte, die Destiny 2 in den letzten drei Jahren hervorgebracht hat, und ihre Belohnungen sind dann nämlich weg. Neue narrative Inhalte müssen kostenpflichtig nachgekauft werden. Immerhin dürfen sie mit generischer Ausrüstung ein paar Runden PvP spielen und sich dabei die Ausrüstung ansehen, die sie nicht bekommen werden.

Am gestrigen Abend meldete sich Bungie mit einem neuen Trailer zurück, der das neue Stasis-Element hervorhebt. In Destiny 2: Beyond Light / Jenseits des Lichts werden die Spieler eine neue Subklasse erhalten, die für alle drei Charakterklassen verfügbar wird. Ein Warlock wird dadurch zum Schattenbinder, Jäger sind im Stasis-Stil Wiedergänger und Titanen wachsen zum Koloss heran. Richtige Infos zu den Fähigkeiten wird es erst in der nächsten Woche geben, aber ihr könnt euch das frostige Ergebnis bereits ansehen.