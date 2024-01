Bei der GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC von MSI dreht sich alles um solide Leistung

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte sind, um Ihren PC zu verbessern, und die neueste Reihe von Karten der RTX 40-Serie Super im Auge haben, lassen Sie uns Ihre Aufmerksamkeit auf ein solches Gerät von MSI richten, das genau diese Rechnung erfüllt.

Die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC ist eine leistungsstarke Version von Nvidias aktualisierter Karte, die die charakteristische Kühltechnologie und -systeme von MSI verwendet und gleichzeitig eine verstärkte Backplate für maximale Ausdauer hat. Die Karte läuft auch auf der Ada Lovelace-Architektur, um die anspruchsvollsten modernen Spiele mit hohen Bildraten und visuellen Einstellungen ausführen zu können.

Sie können mehr über diese Grafikkarte in unserem Test hier erfahren und sich auch die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus auch ein paar Gedanken und Meinungen zu der Karte teilt.