Bei den Uhren in Splinter Cell: Deathwatch handelt es sich um offizielle Hamilton-Modelle

HQ

Wenn Sie nach der gestrigen Premiere auf Netflix einige Episoden von Splinter Cell: Deathwatch gesehen haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Hauptfiguren von Sam Fisher und Zinnia McKenna einen ernsthaften Glanz an ihren Handgelenken haben. Der Grund, warum die Zeitmesser so kompliziert und detailliert sind, liegt darin, dass sie realen Gegenstücken aus Hamilton nachempfunden sind.

Der Uhrenhersteller hat bekannt gegeben, dass er sich mit Ubisoft und Netflix zusammengetan hat, um Uhren in der Show zu präsentieren, wobei insbesondere vier Modelle zum Einsatz kommen. McKenna trägt das Ventura Quartz und hat die Aufgabe, auch einen Khaki Aviation X-Wind Sandstorm zu finden, während Fisher mit dem Khaki Field Expedition und dem Khaki Navy Frogman zu sehen ist.

Da es sich um echte Uhrenmodelle handelt, können Sie technisch gesehen die gleiche Uhr wie Sam Fisher kaufen, aber es sollte gesagt werden, dass keine der Optionen billig ist, wobei jede von £700+ bis weit über £1.100 reicht.

Werbung: