Bei den Game Awards gibt es vielleicht nicht viele First-Party-Spiele von Xbox

Am Freitag um 01:00 Uhr GMT / 02:00 Uhr MEZ / 03:00 Uhr EET ist es Zeit für The Game Awards, bei denen viele Preise vergeben werden, die mit tollen Ankündigungen, neuen Trailern und anderen Formen der Präsentation durchsetzt sind. Gerüchten von prominenten Insidern und Journalisten zufolge wird die diesjährige Veranstaltung etwas Besonderes sein, aber eine Gruppe von Spielern, die vielleicht nicht so viele Neuigkeiten sehen, wie sie gehofft hatten, sind Xbox-Spieler.

Der Redakteur von Windows Central, Jez Corden, ist bekannt für seine hervorragende und normalerweise genaue Berichterstattung über die Vorgänge bei Microsoft, und er schreibt, dass er nicht viel von First-Party-Spielen erwartet. Der Grund dafür ist, dass Corden im ersten Quartal 2025 ein spezielles Xbox-Event erwartet, was Microsoft tatsächlich sowohl 2023 als auch 2024 hatte, also wäre es nicht völlig unvernünftig.

Wie dem auch sei, Xbox-Spieler werden sich immer noch auf viel freuen können, dank der Tatsache, dass die meisten der ausgestellten Spiele tatsächlich Multiformat-Titel sind. Wir werden natürlich über alles, was bei den Game Awards passiert, hier auf Gamereactor berichten, also selbst wenn ihr nicht alles live in der Nacht sehen könnt, könnt ihr am nächsten Tag hier darüber lesen.