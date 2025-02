Bei den BAFTAs wurde ein essbarer Popcorneimer serviert

HQ

Die BAFTA wollte bei der diesjährigen Veranstaltung Film Awards ihre Nachhaltigkeit wirklich verbessern, als die große Zeremonie ihren 2.000 Gästen gestern Abend eine ganze Reihe skurriler Mahlzeiten servierte. Eine der ungewöhnlichsten Optionen war jedoch der essbare Popcorneimer, der als Dessert serviert wurde und eine weiße, orangefarbene und goldene Wanne enthielt, die mit Erdbeermousse und gesalzenem Karamell-Popcorn gefüllt war und schmolz, wenn die Hände warm genug waren. Unnötig zu erwähnen, dass es eine ziemlich klebrige Option für diejenigen zu sein scheint, die ohne Besteck essen möchten.

Ansonsten bot die Preisverleihung laut The Guardian auch eine Reihe anderer nachhaltiger und vegan-freundlicher Mahlzeiten an, darunter veganer Kaviar (der aus Algen hergestellt wurde), der in einer Dose geliefert wurde, die so konzipiert wurde, dass sie sich ideal als Pillendose wiederverwenden lässt.

Die diesjährigen BAFTAs waren eine ziemlich normale Angelegenheit, auch wenn einige behaupten mögen, dass Demi Moore von The Substance und A Complete Unknown mit leeren Händen nach Hause gingen, eine Brüskierung war.

