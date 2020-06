Bei Deadly Premonition 2 scheint alles ruhig zu sein

Nur noch etwas mehr als zwei Wochen verbleiben bis zur Premiere von Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise am 10. Juli. Das kleine Horrorspiel von Toybox Inc. wird exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen und hoffentlich einige Fragen beantworten, die sein Vorgänger vor zehn Jahren unbeantwortet ließ. Um auf den Vorverkauf im Switch-eShop hinzuweisen, gab es diese Woche einen neuen Trailer mit Gameplay und Einblicken in die Handlung.

Die Story von Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise wird direkt an die Geschehnisse des ersten Teils anknüpfen, weshalb wir teilweise in den gleichen Schauplätzen unterwegs sind. Das Video fokussiert sich hingegen auf die friedliche Stadt Le Carré, die Schauplatz eines mysteriösen Verbrechens war, das nie aufgelöst wurde. Die FBI-Agenten Aaliyah Davis und Simon Jones werden wieder darauf aufmerksam und wollen die fraglichen Punkte mit der Hilfe des Spielers verknüpfen, um den Fall endlich zu den Akten zu legen. Im Video sehen wir eine ziemlich offene Karte und einige der Neben- und Freizeitaktivitäten, die wir in Deadly Premonition 2 erwarten können.