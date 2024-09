Behaviour Interactive hat Project T eingestellt

HQ

Behaviour Interactive druckt mit seiner äußerst erfolgreichen Dead by Daylight -Serie praktisch Geld, aber dieser Erfolg bedeutet nicht, dass der Entwickler keine anderen interaktiven Projekte erforscht hat und nicht erkundet hat. In der Vergangenheit umfasste dies Meet Your Maker, und in Zukunft wurde es auf Project T festgelegt.

Wir wussten nicht viel über dieses Projekt und anscheinend werden wir auch nicht weitermachen, es sei denn, es schleicht sich jemand aus dem Holzwerk, um zusätzliche Informationen zu präsentieren. Warum? Weil Project T durch Behaviour abgebrochen wurde.

In einer Anweisung auf X fügt Behaviour hinzu: "Nach dem Playtest im Juli haben wir eine gründliche interne Risikobewertung aus produkt- und kommerzieller Sicht durchgeführt. Während eine Reihe von Spielern ihre Wertschätzung für das zum Ausdruck brachten, was sie spielten, führte das Ergebnis dieser gründlichen Analyse leider zu unbefriedigenden Gesamtergebnissen.

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Project T abgesagt wurde. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung auf diesem Weg bedanken."

Es scheint also, als ob Behaviour das Risiko nicht eingeht und stattdessen versucht, seine Ressourcen und Zeit für vielversprechendere Projekte zu verwenden.