Behaviour Interactive erwirbt Red Hook Studios, die Schöpfer von Darkest Dungeon

Obwohl die Jahre 2023 und 2024 als zwei der dunkelsten Jahre in Bezug auf den Verlust von Arbeitsplätzen in der Videospielindustrie in Erinnerung bleiben werden, setzen sich einige Unternehmen immer noch für ein Modell ein, bei dem Studios ihre Mitarbeiter und auch ihre kreative Freiheit behalten können, auch wenn sie von einem anderen Unternehmen übernommen wurden. Dies ist der Fall bei Red Hook Studios, den Schöpfern der Darkest Dungeon-Serie.

Wie gamesindustry.biz berichtet, wurde das Studio in seiner Gesamtheit von Behaviour Interactive übernommen, das für Dead By Deadlight verantwortlich ist. Überraschenderweise kam der Deal ans Licht, nachdem die hauseigene Entwicklung Project T und die Schließung von Midwinter Entertainment eingestellt wurden.

Das Schicksal der Mitarbeiter von Red Hook wird etwas anders sein, wobei die Quelle behauptet, dass alle 29 Mitarbeiter an Ort und Stelle bleiben werden und dass das Studio in der Lage sein wird, mit völliger kreativer Freiheit weiterzuarbeiten.

"Es ist ein Privileg, einen Entwickler vom Kaliber von Red Hook willkommen zu heißen", sagte Rémi Racine, CEO und Mitbegründer von Behaviour, in einer Erklärung. "Anfang des Jahres haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel für unsere Zukunft als Publisher gesetzt - Behaviour zum Synonym für Horror zu machen und Dead by Daylight mit einer Bibliothek ähnlich außergewöhnlicher Horrorspiele zu umgeben. Die Übernahme von Red Hook ist ein weiterer deutlicher Schritt in Richtung dieses Ziels, und es werden noch weitere folgen."

Chris Bourassa, Mitbegründer von Red Hook, fügte hinzu: "Wir haben im Behaviour-Team Gleichgesinnte gefunden. Beide Studios sind kanadisch, unabhängig und haben sich fantastischen Horrorspielen verschrieben. Wo wir uns unterscheiden, ist die Größe, die die Tür zu neuen Möglichkeiten öffnet. Die Unterstützung von Behaviour wird uns helfen, unsere Vision für die Zukunft von Red Hook zu verfolgen und uns voll und ganz darauf zu konzentrieren, Darkest Dungeon in einen absoluten Moloch des Dark-Fantasy-Genres zu verwandeln."

Darkest Dungeon II wurde letzten Juli veröffentlicht, und insgesamt hat die -Serie über 7 Millionen Exemplare verkauft. Es ist derzeit nicht bekannt, woran Red Hook Studios derzeit arbeitet, obwohl es niemanden überraschen würde, wenn ein dritter Teil am Horizont zu sehen wäre.