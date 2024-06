Behaviour Interactive entlässt 95 Mitarbeiter in seinem Studio in Montreal

HQ

Jedes Mal, wenn wir neue Entlassungen unter den Arbeitern der Videospielindustrie melden müssen, bricht es uns das Herz ein wenig mehr. Zu diesem Zeitpunkt im Juni hat das Jahr 2024 in Bezug auf den Verlust von Arbeitsplätzen in Videospielen bereits das gesamte Jahr 2023 erreicht, und es sieht nicht so aus, als würde es sich verlangsamen. Der heutige Fall ist auch der zweite Stellenabbau innerhalb desselben Unternehmens in diesem Jahr.

Es ist Behaviour Interactive, das Studio hinter Dead by Daylight, das bereits Anfang des Jahres in seinem Studio in Montreal gekürzt wurde. Nach Angaben Gamesindustry.biz wurden 95 Mitarbeiter des Büros in Montreal entlassen. Wie wir oft in offiziellen Unternehmenserklärungen lesen, wenn Unternehmen Kürzungen vornehmen, wird dieser "schwierige" Schritt unternommen, um eine "geklärte Vision" zu verfolgen.

Rémi Racine, Mitbegründer des Studios und derzeitiger CEO, kommentierte: "Ich möchte allen Mitarbeitern, die von den heutigen Veränderungen betroffen sind, meinen tiefen persönlichen Dank aussprechen. Obwohl die Veränderungen in unserer strategischen Struktur und Vision uns zu schwierigen Entscheidungen veranlasst haben, sind wir zuversichtlich, dass diese Entscheidungen uns für anhaltenden Erfolg positionieren werden.

Das Wachstum von Behaviour in den letzten fünf Jahren war kometenhaft und wuchs von etwa 550 Mitarbeitern auf heute mehr als 1.300. Im vergangenen März erwarben sie Fly Studio (ebenfalls in Montreal), so dass es so aussieht, als ob die Bürofluktuation noch eine Weile schwanken wird.

Das einzig Positive, das wir daraus mitnehmen können, ist, dass sie bestätigt haben, dass die Entwicklung von Dead by Daylight durch die Umstrukturierung nicht beeinträchtigt wurde, da das Jahr 9 des Titels jetzt im Gange ist.