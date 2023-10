Behandle Tiere und betreibe eine Tierklinik in Animal Hospital

Es gibt viele Strategiespiele und Simulationen, in denen du ein Krankenhaus leiten sollst, aber Titel, die dir die Verantwortung für eine Tierklinik übertragen, sind nicht so häufig. Tivola und Nacon dachten, es sei an der Zeit, das zu ändern und haben daher jetzt Animal Hospital veröffentlicht.

Dies ist eine Simulation für jüngere Spieler, in der Sie Tierarzt werden, ein Animal Hospital leiten und alle Arten von Tieren (sogar Einhörner) behandeln können. Dies geschieht mit Minispielen, aber es gibt auch ein strategisches Element, in dem du deine Klinik ausstatten kannst, indem du sie sowohl größer als auch besser ausrüstest.

Animal Hospital ist ab sofort für PlayStation, Switch und Xbox erhältlich. Seht euch den Launch-Trailer unten an.