Begrüßen Sie drei neue Controller-Varianten für Xbox Series X

HQ

Microsoft hat in dieser Generation erstklassige Arbeit geleistet, indem es Controller in allen möglichen Farben hergestellt hat, und jetzt sind sie wieder dabei. Dieses Mal gibt es nicht nur eine neue Option auf der Speisekarte - es gibt drei.

Diese Familie wird als Breaker Series bezeichnet und besteht aus dem Standard-Xbox Series S/X-Controller in den Farbvarianten Heart Breaker, Ice Breaker und Storm Breaker. Über Xbox Wire können wir lesen, dass sie "metallische Beschichtungen für mattierte durchscheinende Elemente" haben, und was sie gemeinsam zu haben scheinen, ist, dass sie funkeln und glänzen, wenn man sie dreht und wendet.

Wenn Sie sich für eines oder mehrere davon interessieren, können Sie diese ab dem 9. September wie gewohnt über Xbox.com oder im gut sortierten Fachhandel erwerben.