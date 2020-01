Begrenzter Lebensraum bald auch in Die Sims 4 Realität

Berliner auf Wohnungssuche kennen das: Teure Mieten, wenig Platz und trotzdem ist die Nachfrage hoch. Solche Ausblicke wird es bald auch in der beliebten Lebenssimulation Die Sims 4 von Maxis Studio geben, denn die haben diese Woche das "Tiny Living Stuff Pack" angekündigt. Am 21. Januar wird das DLC auf dem PC erscheinen, PS4- und Xbox-One-Spieler haben noch ein wenig länger Zeit, um ihre Kisten zu packen. Auf den Konsolen startet der Titel erst am 4. Februar - zu einem noch unbekannten Preis.

In diesem Inhalt geht es darum, das Beste aus dem begrenzten Raum zu machen. Man wird kleine Gebäude bauen und in gemütlichen, niedlichen Häusern leben, die nicht viel Platz beanspruchen. Hübsch und ordentlich kann es trotz des überschaubaren Platzangebots sein, wie wir im neuen Material von EA sehen. Werdet ihr eure Sims in ein kleines Zuhause umsiedeln?