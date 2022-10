Begleitet uns für eine Stunde Overwatch 2 auf dem heutigen GR Livec

HQ

Über 1000 Tage sind nach der Ankündigung von Overwatch 2 vergangen, und jetzt ist genau dieses Spiel angekommen. Die Shooter-Fortsetzung hat eine Vielzahl neuer Helden und Karten und sogar einen neuen Spielmodus und mehr gebracht, und während wir uns bereits viel davon in früheren GR Live-Streams während der Betas angesehen haben, die in den Monaten zuvor stattgefunden haben, sind wir heute wieder da, um in den vollständigen Titel einzutauchen, jetzt, da er offiziell angekommen ist.

Wenn dies der Fall ist, sollten Sie unbedingt zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um eine Stunde Overwatch 2 zu verbringen, die von Ihnen wirklich gehostet wird. Und bis dahin könnt ihr auch unsere Meinungen zu Overwatch 2 hier lesen und euch auch den Launch-Trailer für das Spiel unten ansehen.