Begleitet mit Gamereactor die X019 im Livestream

Microsoft startet heute Abend um 21:00 Uhr eine spezielle Ausgabe ihres Inside-Xbox-Livestreams zur X019. Auf der Veranstaltung soll es Informationen zu 24 Titeln geben, zwölf davon stammen wohl aus eigener Hand. Wir wissen bereits, dass Games, wie, Sea of Thieves, der Microsoft Flight Simulator, Age of Empires II: Definitive Edition, Bleeding Edge, Halo: Reach aus der Master Chief Collection, CrossfireX und Wasteland 3 besprochen werden. Außerdem erwarten wir Nachrichten zu Project xCloud und natürlich dem Xbox Game Pass. Infos zu den neuen Konsolen wird es aller Voraussicht nach nicht geben, trotzdem dürfte das eine spannende Veranstaltung sein - vermutlich kündigen Obsidian Entertainment und Rare ihre nächsten Projekte an.

Wir werden die Show natürlich begleiten und wenn ihr ebenfalls sehen wollt, was Microsoft in den kommenden Monaten beschäftigt, dann schaltet ab 21:00 Uhr in unseren Livestream. Auf unserer Webseite werdet ihr anschließend alle wichtigen Neuigkeiten, Trailer, Ankündigungen und vieles mehr dazu lesen. Wie sehen eure Erwartungen aus?

