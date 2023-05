Begleiten Sie uns zur Eröffnungsstunde von After Us auf der heutigen GR Live

HQ

Wir setzen die GR Live-Streams dieser Woche fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Piccolo's posthumanes Abenteuerspiel After Us richten. Dieses Spiel dreht sich um den Geist des Lebens, Gaia, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, eine verwüstete Welt zu erkunden, um ausgestorbene Tiergeister zu finden und zu retten, damit sie am Mother's Ark wiederbelebt und beschützt werden können.

Mit dieser Geschichte über Naturschutz und menschlichen Einfluss im Hinterkopf springen wir in die Eröffnungsstunde von After Us auf der heutigen GR Live, wo unsere eigene Rebeca alles ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ moderieren wird.

Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und schaut euch auch einen Trailer für das Spiel unten an, um einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was euch erwartet.