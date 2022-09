Begleiten Sie uns zu Little Orpheus auf der heutigen GR Live

HQ

Obwohl Little Orpheus von The Chinese Room seit geraumer Zeit ein mobiler Titel ist, debütierte er erst kürzlich auf PC und Konsolen. Das Indie-Action-Adventure-Spiel ist als definitive Edition angekommen, die remasterte Grafiken und sogar einige Bonusinhalte enthält, und da dies der Fall ist, werden wir uns die unterirdische Erkundungsgeschichte auf dem heutigen GR Live ansehen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca Gastgeber sein und in eine Stunde Little Orpheus eintauchen. Sie können sie am typischen Ort der GR Live-Homepage erwischen, wenn sie in wenigen Stunden live geht. Und bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sich auch den neuesten Trailer für das Spiel unten ansehen.