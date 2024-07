Begleiten Sie uns zu Final Fantasy XIV: Dawntrail auf der heutigen GR Live

HQ

Heute ist ein großer Tag für Final Fantasy XIV -Fans, da die mit Spannung erwartete Final Fantasy XIV: Dawntrail -Erweiterung ihre Ankunft feiert. Final Fantasy XIV: Dawntrail führt die Spieler in einen neuen Teil des Reiches und dreht sich um den Kontinent Tural und seine goldene Stadt, die mit einem Nachfolgekonflikt konfrontiert ist.

Final Fantasy XIV: Dawntrail bringt auch zwei neue Jobs mit sich, an denen du dich versuchen kannst. Der Viper ist ein DPS-Job mit zwei Klingen, der sich ideal für diejenigen eignet, die auf Tuchfühlung gehen möchten, während der Pictomancer ein magischer Fernkampf-DPS-Job ist, der darauf abzielt, die Fantasie in die Realität zu verweben. Mit diesen beiden Ergänzungen stehen nun 21 Jobs zur Verfügung, die an einem einzelnen Charakter getestet werden können.

Aber das ist noch nicht alles, Final Fantasy XIV: Dawntrail kommt mit einer Erhöhung der Level-Obergrenze, wodurch die maximale Stufe zum ersten Mal in den dreistelligen Bereich gedrückt wird. Wir können uns auch auf ein neues spielbares Volk freuen, das weibliche Hrothgar, sowie auf mehrere neue Gebiete, die es zu erkunden gilt, Dungeons, die es zu absolvieren gilt, und Raids, die es zu überwinden gilt. Oh, und vergessen wir nicht das große grafische Update, das eine Vielzahl von visuellen Verbesserungen mit sich bringt, darunter verbesserte Texturen und Schatten sowie bessere Materialqualitäten für Charaktere und Umgebungen.

Da ihr euch auf so viel freuen könnt, könnt ihr unsere eigene Rebeca auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ besuchen, um die ersten zwei Stunden von Final Fantasy XIV: Dawntrail zu sehen.

Final Fantasy XIV: Dawntrail ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Mac verfügbar.