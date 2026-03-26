Begleiten Sie uns heute Nachmittag bei Life is Strange: Reunion und der Xbox Partner Preview bei einem GR Live Doppelprogramm

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Heute ist ein ziemlich hektischer Tag für die Spieler, denn heute Nachmittag kommt Deck Nines Life is Strange: Reunion mit dem Start um 16:00 GMT/17:00 MEZ, eine Stunde vor der großen Präsentation dieser Woche, wobei die Partner-Vorschau von Xbox um 17:00 GMT/18:00 MEZT startet.

Da wir ab diesem Launch-Zeitpunkt eine Stunde Life is Strange: Reunion starten, was zufällig unsere übliche GR Live-Startzeit ist, dachten wir, wir könnten auch noch die Xbox Partner Preview sehen, was einen Doppel-Livestream bietet, den ihr unbedingt verpassen solltet.

Wie üblich kann man das gesamte Geschehen auf der GR Live-Startseite verfolgen, mit Life is Strange ab 16 Uhr GMT/17 Uhr CET und der Xbox-Show ab 17 Uhr GMT/18 Uhr CET. Das solltest du nicht verpassen.