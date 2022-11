Begleiten Sie uns für einige Pokémon Scarlet/Violet auf der heutigen GR Live

HQ

Erst am Freitag erschien die neueste Generation von Pokémon auf der Nintendo Switch, als Pokémon Scharlachrot/Violett debütierte. In diesem Sinne werden wir uns auf der heutigen GR Live in die brandneue Paldea-Region begeben, um zu sehen, was diese neue Ära des Taschenmonsterfang-Gameplays zu bieten hat.

Besuchen Sie mich auf der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ für die Eröffnungsstunde des neuesten Angebots von Game Freak, und bis wir live gehen, sollten Sie auch unsere Gedanken zum Spiel lesen, indem Sie unsere Rezension hier lesen.