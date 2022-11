Begleiten Sie uns für einen erweiterten World of Warcraft: Dragonflight-Launch-Stream

HQ

Die neueste Erweiterung von World of Warcraft ist nun da, da Drachenflug gelandet ist, was bedeutet, dass Spieler jetzt in einen brandneuen Teil von Azeroth gehen können, um Drachen freizuschalten, zu zähmen und zu reiten und eine neue Handlung abzuschließen, um aufzusteigen und alle Arten von aufregender neuer Beute zu verdienen.

Zu diesem Zweck werden wir einen Launch-Day-Stream veranstalten (obwohl die Erweiterung gestern Abend unglaublich spät debütierte), um eine Menge von dem zu sehen, was Dragonflight auf den Tisch bringt. Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ wird unsere eigene Rebeca einen riesigen Stream veranstalten und vier Stunden lang die Dracheninseln erkunden.

Schaut unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und bis wir anfangen, schaut ihr euch den Launch-Trailer für Dragonflight unten an.