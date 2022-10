Begleiten Sie uns für eine Stunde Tinykin auf der heutigen GR Live

Erst kürzlich veröffentlichte Splashteam seinen von Pikmin inspirierten 3D-Puzzler Tinykin, ein Spiel, in dem Sie Hunderte von kleinen, ungewöhnlichen Kreaturen sammeln und ihre Kräfte nutzen müssen, um die Welt zu erkunden und den Protagonisten Milo wieder in seine normale menschliche Größe zu versetzen. Unnötig zu sagen, dass es eine ziemlich interessante Prämisse ist, die uns daran interessiert, in das Spiel auf dem heutigen GR Live einzutauchen.

Also, von der üblichen Zeit von 15:00 BST / 16:00 CEST, sollten Sie unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um Rebeca zu fangen, während sie ihre Reise in dem entzückenden Spiel beginnt und beginnt, Tinykin zu sammeln und zu benutzen.

Und bis diese Zeit kommt, schauen Sie sich unbedingt einen Trailer für das Spiel unten an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was in ein paar Stunden auf Lager sein wird.