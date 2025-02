Begleiten Sie uns für eine Stunde Kingdom Come: Deliverance II auf dem heutigen GR Live

HQ

Es ist endlich an der Zeit, dass Warhorse seinen RPG-Nachfolger Kingdom Come: Deliverance II debütiert. Der Titel hat bereits sehr positive Kritiken erhalten, auch von uns, aber die Fans warten immer noch darauf, selbst einzutauchen, da das Spiel heute erst um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ veröffentlicht wird (die vollständige Veröffentlichungskarte finden Sie hier). Da dies der Fall ist, werden wir die Ankunft des Spiels feiern, indem wir es uns in der heutigen GR Live ansehen.

Von dem Moment an, in dem das Spiel um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ verfügbar ist, werde ich eine Stunde lang Kingdom Come: Deliverance II auf der GR Live-Homepage hosten und durchspielen. Schaut unbedingt vorbei, um einen Blick auf dieses aufregende RPG zu werfen, das bereits als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.