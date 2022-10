Begleiten Sie uns für eine Stunde Fallout 76 auf der heutigen GR Live

HQ

Vor ein paar Wochen hat Bethesda das Fallout 76-Angebot durch die Einführung der Pitt-Erweiterung erheblich erweitert, einer neuen Reihe von Inhalten, die die Spieler in die postapokalyptische Version der Stadt Pittsburgh führen. Hier werden sich die Bewohner der Gewölbe in einem Konflikt zwischen der Unionsfraktion, die die Stadt zu Hause nennt, und den Fanatikern, die eindringen und Pittsburgh für sich beanspruchen wollen, gefangen fühlen.

The Pitt bietet eine Reihe von Expeditionsmissionen, die jeweils mächtige und nützliche Beute und Ausrüstung belohnen, und erfordert, dass sich die Spieler richtig auf Einfälle vorbereiten, da die Stadt auch die Heimat verschiedener anderer tödlicher und gefährlicher Kreaturen ist, einschließlich Trogs und mehr.

Aber The Pitt ist nicht alles, was in letzter Zeit in Fallout 76 angekommen ist, da Season 10 - Red Rocket Presents: The City of Steel - ebenfalls begonnen hat und ein neues Spielbrett voller Goodies und Kosmetika zum Freischalten und zur Schau stellen.

Und wenn all dies nicht Grund genug ist, aufgeregt zu sein, da Fallout bald sein 25-jähriges Jubiläum feiern wird (mit dem Originaltitel am 10. Oktober 1997), veranstaltet Bethesda in den kommenden Tagen eine Free Play Week für Fallout 76, so dass Sie sich zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf die GR Live-Homepage einschalten können, um uns dabei zuzusehen, wie wir Appalachia und The Pitt erkunden. Sie können selbst einsteigen, um zu sehen, wie sich das Multiplayer-RPG im Laufe der Jahre seit seinem Debüt im Jahr 2018 verändert hat.

Schaut euch unten den Launch-Trailer zu The Pitt an, um zu sehen, was die Erweiterung auf den Tisch bringt.