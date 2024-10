Begleiten Sie uns für eine Stunde Call of Duty: Black Ops 6 auf dem heutigen GR Live

HQ

Zum Abschluss dieser Woche wenden wir uns dem neuesten Teil der Call of Duty -Serie zu. Um die Ankunft von Call of Duty: Black Ops 6 zu feiern, widmen wir den heutigen GR Live -Stream einer Stunde lang Treyarchs neuestes Werk.

Beginnend zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich moderieren und in eine Stunde Black Ops 6 eintauchen, alles von der GR Live-Homepage aus. Schauen Sie unbedingt vorbei, um sich an Campaign und Multiplayer Action zu erfreuen.

Wenn ihr daran interessiert seid, zu sehen, was ich auf Lager habe, schaut euch unsere neueste Vorschau auf Black Ops 6 an, da wir gerade dabei sind, unsere Rezension des Spiels zu produzieren.