Begleiten Sie uns für eine Stoßstange Story of Seasons: Grand Bazaar GR Live heute Nachmittag

Es ist an der Zeit, eine Pause vom hektischen Treiben einzulegen und der Stadt zu entfliehen, um ein neues Leben auf dem Land zu beginnen. Ja, diese Woche ist ein brandneuer Teil der Story of Seasons -Serie erschienen, und wir werden dieses nächste Kapitel der Franchise in den Mittelpunkt des heutigen GR Live -Angebots stellen.

Beginnend mit der etwas früheren Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werde ich Story of Seasons: Grand Bazaar für ganze zwei Stunden hosten und spielen, was bedeutet, dass wir heute einen Bumper-Stream GR Live für euch an der typischen Homepage-Location auf Lager haben.

Ich werde mich auf den Weg zum Zephyr Town machen, um mich mit den Einheimischen zu treffen und den Bauernhof meiner Träume zu errichten, während ich den Stadtbewohnern helfe, den berühmten Basar im Herzen der Stadt zu verjüngen und wieder aufzubauen, mit der Absicht, ihm seinen früheren Glanz zurückzugeben.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf dieses gemütliche und entzückende Spiel zu bekommen, das jetzt für PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich ist. Oh, und vergiss nicht, unsere vollständigen Gedanken zum Spiel in unserem speziellen Testbericht zu lesen.