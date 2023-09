Begleiten Sie uns bei der Eröffnungsstunde von Lies of P auf der heutigen GR Live

HQ

Während ihr bis zum 19. September 2023 warten müsst, um in Lies of P eintauchen und es spielen zu können (vielleicht sogar auf Game Pass, da es sich um eine Veröffentlichung am ersten Tag handelt), haben wir bereits eine Rezension des Spiels erstellt und werden die Eröffnungsstunde auf der heutigen GR Live.

Das ist richtig, ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca moderieren und versuchen, einen ersten Einblick in dieses Spiel zu geben, um zu zeigen, was es nächste Woche auf den Tisch bringen wird.

Schauen Sie also unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um Zeuge von Lies of P-Action zu werden.