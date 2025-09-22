Begleiten Sie Lego Batman: Legacy of the Dark Knight hinter den Kulissen in einem neuen Video

HQ

The Batman - Part II wird nicht vor Herbst 2027 erscheinen, wir wissen immer noch nicht, wer Batman in James Gunns neuem DCU spielen wird, und es ist kein neues Arkham-Spiel am Horizont zu sehen. Schade, aber zum Glück können sich die Fans noch auf etwas freuen.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wurde während der Gamescom im August angekündigt und scheint ein unerwarteter geistiger Nachfolger der Arkham-Serie zu sein, komplett mit einer fast unüberschaubaren Menge an DC-Fanservice. Wir haben es tatsächlich ausprobiert und waren sehr beeindruckt und können bestätigen, dass es trotz der Lego-Lizenz ein Abenteuer mit Biss ist.

Jetzt wurde ein neues Video mit dem Titel "Building the Legacy" veröffentlicht, in dem wir hinter die Kulissen blicken und nicht nur die Entwickler, sondern sogar den DC-Filmchef James Gunn treffen können. Neben vielen nützlichen Informationen und lustigen Anekdoten gibt es auch jede Menge neues Gameplay.

Schauen Sie sich das Video unten an, in dem Lego Batman: Legacy of the Dark Knight im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll.