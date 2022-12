Begleite uns für die World of Warcraft: Dragonflight - Nordic Dragon Champions auf der heutigen GR Live

HQ

Gestern haben wir den riesigen World of Warcraft: Dragonflight-Stream angesprochen, den wir in Kürze veröffentlichen werden, in dem wir über die Teams von Influencern und Content-Erstellern gesprochen haben , die sich zusammenschließen und an einer Vielzahl von Herausforderungen teilnehmen werden, bei denen sie die nordische Region repräsentieren werden, aus der sie stammen.

Nun, dieser wirklich aufregende Stream findet später heute statt, was bedeutet, dass Sie ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ an der GR Live-Homepage teilnehmen können, um einen speziellen Stream von fünf Stunden lang zu besuchen und unser eigenes Magnus-Hosting von unserem Hauptsitz in Dänemark aus zu sehen.

Da dies ein ganz besonderer Stream ist, gibt es Möglichkeiten, verschiedene Dragonflight-Goodies zu gewinnen, einschließlich Spielzeit und Sammlereditionen der Erweiterung, also schaltet ein, um euren Hut in den Ring zu werfen.